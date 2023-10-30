Bosna Hersek'in Banjaluka ve Mostar kentlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Banjaluka ve Mostar başkonsolosluklarında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Bosna Hersek'in Banjaluka ve Mostar kentlerinde düzenlenen resepsiyonlarda, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Banjaluka Başkonsolosu Oğuz Kılıç, Türk halkının 100 yıldır atalarının mirasını koruduğunu belirterek, Türkiye'nin her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün de Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini vurgulayarak, Bosna Hersek ile derin tarih, kültür ve insan bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Banjaluka ve Mostar'daki resepsiyonlara çok sayıda yetkili, Başkonsolosluk çalışanı ve davetli katıldı.