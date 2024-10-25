Bosna-Hersek'e Kuru Gıda Yardımı Gönderildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna-Hersek'te, selden etkilenen bölgeye bin koli kuru gıda yardımı gönderildi.

Bosna-Hersek'in orta ve güney kesimlerinde 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde 27 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de kaybolduğu veya yaralandığı sel ve heyelanlar sonucu kara ve demir yolları, köprüler yıkılırken, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna-Hersek'e yönelik yardımlar kapsamında ilk etapta bin koli gıda malzemesi gönderdi. TIR'larla yola çıkan yardımlar, Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak ve Kresevo kasabalarının da bulunduğu bölgelerdeki mağdur ailelere ulaştırılacak. Kolilerde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve gofret bulunuyor.