Bosna Hersek'e hazırlanan Boks Milli Takımı Çankırı'da ziyaret etti

Çankırı'da 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Orta ilçesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Dodurga beldesini gezen sporcular, kahvaltı ikramının ardından Belde Müzesi'ni gezdi.

Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı tarafından belde hakkında bilgi verilmesinin ardından sporcular ve antrenörler, Gençlik ve Spor İlçe Gençlik Merkezi'nde Kaymakam Erkan Minuz ile bir araya geldi.

Kaymakam Minuz, sporculara başarılar diledi.

Daha sonra Sakaeli köyündeki peribacalarını gezen sporcular, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, yaptığı açıklamada, kendilerini misafir eden herkese teşekkür ederek, katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar da kendilerine ev sahipliği yapan Kaymakam Erkan Minuz'a, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'ya ve Sakaeli Muhtarı Erdoğan Satıoğlu'na teşekkür etti.