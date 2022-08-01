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Bosna Hersek düzensiz göçmenleri Pakistan'a geri gönderiyor

Bosna Hersek düzensiz göçmenleri Pakistan'a geri gönderiyor

Bosna Hersek, sınırları içerisinde bulunan Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermeye başladı.

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Bosna Hersek, sınırları içerisinde bulunan Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermeye başladı.

Bosna Hersek Yabancılar İşleri Saha Merkezi Saraybosna Servisi tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek ve Pakistan arasında 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Bosna Hersek'e yasa dışı yollarla gelen Pakistan vatandaşlarından ilk grubun sınır dışı edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı da Pakistan vatandaşı göçmenlerin gruplar halinde ülkelerine geri gönderilmeye devam edeceğini bildirdi.

Bosna Hersek'te toplam 3 bin 865 göçmenin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bunlardan yüzde 76'sının Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten geldiği kaydedildi.

Avrupa ülkelerine ulaşmak için evlerini terk eden göçmenler, 2016'da kapanan Balkan rotası sonrası Bosna Hersek'te sıkışıp kalmıştı.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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