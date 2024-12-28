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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Türkiye ile İlişkilerde Ekonomiye Odaklanılmalı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Türkiye ile İlişkilerde Ekonomiye Odaklanılmalı
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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Türkiye ile ilişkilerin daha işlevsel hale gelmesi için ekonomi alanına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Hakan Fidan ile olan dostluğunu ve Türkiye'nin Balkanlar'daki rolünü değerlendirdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, mevkidaşı Hakan Fidan ile oldukça iyi anlaştığını ve Fidan'ın tanıdığı en iyi dışişleri bakanlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve Balkanlar'daki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Konakovic, " Türkiye, dünyada önemli ve büyük bir siyasi faktör. Balkanlar'da ise bazen ciddi bir arabulucu olabiliyor çünkü diğer ülkelerle de ilişkisi var. Buna büyük saygı duyuyorum." dedi.

Konakovic, gelecekte Türkiye ile ilişkilerde ekonomi alanına odaklanılması gerektiğine işaret ederek, ikili ilişkilerin daha da işlevsel hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Mevkidaşı Fidan ile son derece iyi anlaştığını vurgulayan Konakovic, "Kendisine çok değer veriyorum. Bazı konularda kendisine danışıyorum. Son derece ciddi ve tanıdığım en iyi dışişleri bakanlarından birisi." diye konuştu.

Konakovic, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de oldukça iyi anlaştığını aktardı.

Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasına varıldığını ancak anlaşmanın daha yürürlüğe girmediğini anımsatan Konakovic, "Yarın hemen hayata geçirilmesini isteriz ancak (Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran) Dayton Antlaşması'nın getirdiği karmaşık yapı en küçük kararları bile zorlaştırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Konakovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeye vize uygulamasını geri getirmesinin beklendiğini dile getirerek, "Biz Türkiye'ye vize uygulamayı düşünmüyoruz. Bu hususta AB'nin anlayışlı davranacağı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Vucic bölgede büyük bir sorun haline geldi"

Bölge ülkelerden Sırbistan'da son dönemde yaşanan gösterileri değerlendiren Konakovic, "(Sırbistan Cumhurbaşkanı) Aleksandar Vucic bölgede büyük bir sorun haline geldi. Kendisinden beklenen istikrar ve liderlik, yerini sorunlara bıraktı." dedi.

Konakovic, Vucic'in Bosna Hersek'te 1995'te Srebrenitsa'da işlenen soykırımı tanımadığına ve birçok söyleminde Srebrenitsa ile karşılaştırma yaptığına işaret ederek, "Sürekli uluslararası hukuka saygıdan bahseden birinin uluslararası mahkemeler tarafından verilen bir kararı tanımamasına şaşırıyorum." diye konuştu.

Sırbistan'daki gösterileri iç mesele olarak değerlendirdiğini belirten Konakovic, bunlara ilişkin yorum yapmak istemediğini vurguladı.

Konakovic, ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in yaptıklarının Rusya tarafından kontrol edildiğini savundu.

Dodik ve etrafındakilerin kararlarını kendilerinin alamadığını dile getiren Konakovic, Bosna Hersek'teki Sırp siyasilerin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çekti.

Konakovic'ten Gazze ve Suriye değerlendirmesi

Konakovic, Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda yaşanan savaşın bir benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını söyleyerek, Filistin'de yaşayan 49 Bosna Hersek vatandaşının ailesiyle ülkeye getirildiğini belirtti.

Filistin'de halen 7 Bosna Hersek vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaşan Konakovic, Gazze'de İsrail'in işlediği korkunç suçlara tanık olmaya devam edildiğini vurguladı.

Konakovic, Suriye'nin ise yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, "Esed rejiminin devrilmesi çok sayıda ülkede kutlandı. Bosna Hersek'te de öyle. Suriye'deki gelişmeleri biz de büyük bir dikkatle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Haberler Müdürü Talha Öztürk, Konakovic'e AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, kurumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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