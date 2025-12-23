Bosna Hersek, doğal gaz projesi "Güney Gaz Bağlantısı"nın yakında hayata geçeceği konusunda iyimser

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Hırvatistan'dan Bosna Hersek'e doğal gaz bağlantısı sağlayacak "Güney Gaz Bağlantı Projesi"nin hayata geçirilmesi konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Konakovic, ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde Maslahatgüzar John Ginkel ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu.

Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Konakovic, "Güney Gaz Bağlantı Projesi"nin hayata geçmesi için atılacak ilk adımın 2028'e kadar Rus gazını kesmek olduğunu belirtti.

Konakovic, projenin, Bosna Hersek için son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Hayata geçmesi noktasında son derece iyimserim. Proje, Bosna Hersek'te siyasi istek olduğu sürece gereken işlemlerin ne kadar hızlı tamamlandığını gösterecek." dedi.

Projenin hayata geçmesine engel olan en büyük sorunun da çözüme kavuştuğunu vurgulayan Konakovic, "Projeyi hangi şirketin yürüteceği en büyük problemdi. Firmalara imtiyaz tanınacak ancak söz konusu ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) olduğu için ABD'li firmaların önceliği olacak. Şirketlerin katılımına ilişkin bir komisyon kurulacak." diye konuştu.

Trump ve yönetimi, projeyi güçlü şekilde destekliyor

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, boru hattı projesinin ABD'li şirketlerce yürütüleceği ifade edilerek, tarafların ABD'nin Hırvatistan üzerinden Bosna Hersek'e LNG bağlantısı sağlayacak proje kapsamında atılacak adımlar noktasında mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin "Güney Gaz Bağlantı Projesi"ni güçlü şekilde desteklediği kaydedildi.

Projenin ilk başta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki doğal gaz şirketince yürütüleceği kararlaştırılmış ancak Bosnalı Hırvatlar buna karşı çıkmıştı.

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki LNG terminalinden Bosna Hersek'e doğal gaz ulaştırmayı amaçlayan "Güney Gaz Bağlantı Projesi" ile Hırvatistan'ın, Güneydoğu Avrupa'nın önemli gaz tedarik merkezlerinden biri haline geleceği ifade ediliyor.