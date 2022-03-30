Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de - Haberler

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de

AA - Ab Komisyonu - Güncel
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Şefik Dzaferovic ile Ursula von der Leyen'in görüşmesinden detaylar Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Şefik Dzaferovic ile Ursula Von Der Leyen'in görüşmesinden detaylar Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Brüksel'de

AA / Ab Komisyonu - Güncel

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Haberler

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