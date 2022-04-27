Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, ABD'li Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'i kabul etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme başkent Saraybosna'da gerçekleşti.

Ülkedeki mevcut siyasi durumun konuşulduğu görüşmede, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, ABD'ye, Bosna Hersek'te yaptığı yatırımlar ve ülkeye desteği için teşekkür etti.

Donfried, Bosna Hersek'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne, çok ırklı karakterine dikkati çekerek, ülkenin Avrupa Birliği aday statüsünü güvence altına alacak reformlara, hükümetin tüm düzeylerinin katılması çağrısında bulundu.

Tarafların Bosna Hersek'te bu yıl ekimde yapılacak genel seçim hakkında da konuştuğu kaydedildi.