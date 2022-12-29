Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Bosna, Çin ile İşbirliğini Genişletecek

SARAYBOSNA, 29 Aralık (Xinhua) -- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni dönem başkanı Zeljka Cvijanovic Çarşamba günü, Bosna Hersek'in iki halkın refahını ve dostluğunu pekiştirmek amacıyla Çin ile çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletmeyi sürdürmeye istekli olduğunu bildirdi.

SARAYBOSNA, 29 Aralık (Xinhua) -- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni dönem başkanı Zeljka Cvijanovic Çarşamba günü, Bosna Hersek'in iki halkın refahını ve dostluğunu pekiştirmek amacıyla Çin ile çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletmeyi sürdürmeye istekli olduğunu bildirdi.

Cvijanovic bu açıklamasını, Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Ji Ping ile Devlet Başkanlığı Binası'ndaki görüşmesinde yaptı.

Başkan Cvijanovic, Bosna Hersek'in Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini söyledi.

Büyükelçi Ji de, gelecek yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı ve Çin'in Bosna Hersek ile ilişkileri daha da ilerletmek, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip ortaklaşa bir topluluk oluşturmak için bu fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

2 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Cvijanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç yeni üyesinden biri seçildi. Konsey'deki başkanlık pozisyonu her sekiz ayda bir üç üye arasında dönüşümlü olarak yürütülüyor.