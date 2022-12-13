Bosna Hersek, Çinli Şirketi 2022'nin En İyi Yabancı Yatırımcısı Seçti

SARAYBOSNA, 13 Aralık (Xinhua) -- Bosna Hersek'teki Çin Büyükelçiliği tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji geliştirme ve inşaat şirketi PowerChina Kaynakları Limited Şirketi, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) tarafından verilen 2022'nin En İyi...

SARAYBOSNA, 13 Aralık (Xinhua) -- Bosna Hersek'teki Çin Büyükelçiliği tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji geliştirme ve inşaat şirketi PowerChina Kaynakları Limited Şirketi, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) tarafından verilen 2022'nin En İyi Yabancı Yatırımcısı Ödülü'nü kazandı.

FIPA, Çinli şirketin, Livno belediyesi yakınlarındaki Ivovik rüzgar santralinin inşaatı için ödülü kazandığını belirtti. Çiftliğin toplam kurulu gücü 84 megavat olacak.

Rüzgar çiftliği, Çinli bir şirketin Bosna Hersek'teki ilk yeni enerji yatırım projesi olma özelliğini taşıyor.

Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Ji Ping kısa süre önce düzenlenen ödül töreninde, direnç ve potansiyele sahip Çin ekonomisinin Bosna Hersek ve dünyadaki diğer ülkelere önemli fırsatlar ve faydalar getireceğini söyledi.

Ji, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Bosna Hersek ile ekonomik ve ticari işbirliğini ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki işbirliği mekanizmasını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ödül, on sene önce Bosna Hersek'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına olağanüstü katkılarda bulunan yabancı yatırımcıları ödüllendirmek için verildi.

2022'de En İyi Yabancı Yatırımcı Ödülleri'ni, Çin, Almanya, İtalya, Belçika ve başka ülkelerden 14 şirket aldı.