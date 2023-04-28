Bosch Yönetim Kurulu Başkanı: Çin'in Dirençli ve Yenilikçi Pazarında Yatırımlarımızı Artıracağız

Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, 2023 Shanghai Oto Fuarı sırasında Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Çin pazarı sadece dirençli olmakla yetinmiyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Bosch'un standından sergilenen taşıt içi elektronik cihaz modellerini inceleyen ziyaretçiler, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, 2023 Shanghai Oto Fuarı sırasında Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Çin pazarı sadece dirençli olmakla yetinmiyor. Aynı zamanda çok yenilikçi bir pazar" dedi.



SHANGHAİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, Çin pazarının dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtirken, şirketin Çin'deki yatırımlarını genişleteceğini kaydetti.

Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, 2023 Shanghai Oto Fuarı sırasında Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Çin pazarı sadece dirençli olmakla yetinmiyor. Aynı zamanda çok yenilikçi bir pazar. Bu arada, Çinli tüketiciler her zaman yenilikçi ve öncü tüketiciler oldu" dedi.

Hartung, şirketin otomobil fuarında sergilenen ürün ve teknolojilerinin birçoğunun yerel olarak geliştirildiğini ve Çin pazarının kendine has ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını dile getirdi.

Kendini "açık pazar insanı" olarak tanımlayan Hartung, dünyadaki diğer pazarları bütünleştiren ve mükemmel şekilde çalışan Çin pazarının olağanüstü olduğunu belirtti.

Hartung, Çin'in dünya pazarlarındaki işbirliğinin yanı sıra dünya çapındaki insanlar arası işbirliğinden de övgüyle bahsetti.

"Şu anda Çin'de üretilen araçların yaklaşık yüzde 11'i ihraç ediliyor" diyen Hartung, "Aynı zamanda birçok otomobil parçasının da Çin'e ihraç edilmesi gerekiyor. İşte bunun, dünya pazarlarıyla ve insanlar arasındaki iyi işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hartung, "Dünyada iklim değişikliği gibi birçok zorluğa karşı birlikte çalışmak gerekiyor" diye ekledi.

Motorlu araçların bağlantısallığını artırmak üzere daha fazla teknoloji ve çözüm sağlamanın önemini vurgulayan Hartung, "Bu teknolojiler yeni bir otomasyon dalgasını ve araçlarda yeni bir heyecan dalgasını başlatacaktır. O yüzden otomotiv pazarında daha birçok şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Şirketin geçen hafta yaptığı basın açıklamasına göre, 2022'de Bosch Çin'in otomotiv ve ulaşım sektöründeki varlığı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artışla 103,6 milyar yuana (14,95 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'deki yatırımları sürdürmenin önemini vurgulayan Hartung, insanları ve yetenekli bireyleri "Çin'i yatırım yapmak ve ürün çıkarmak için gerçekten harika bir pazar haline getiren başka bir faktör" olarak gördüğünü söyledi.

Hartung, "Buradakiler harika insanlar, harika gençler, parlak zekalı yenilikçi insanlar" dedi.