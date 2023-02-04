Bosch Çin İş Hacminde Bir Toparlanma Bekliyor

FRANKFURT, 4 Şubat (Xinhua) -- Bosch'tan Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin 2022'de satışlarını yüzde 10'un üzerinde artırdığı ve Çin'deki iş hacminde bir toparlanma beklediği belirtildi.

FRANKFURT, 4 Şubat (Xinhua) -- Bosch'tan Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin 2022'de satışlarını yüzde 10'un üzerinde artırdığı ve Çin'deki iş hacminde bir toparlanma beklediği belirtildi.

Bosch'un 2022 yılına ilişkin ön mali sonuçları, şirketin toplam satışlarının yıllık yüzde 12 artışla 88,4 milyar euroya (95,4 milyar ABD doları) ulaştığını gösteriyor. Döviz kuru dikkate alındığında satışlar yüzde 10 arttı.

Bosch'un iş alanı, mobilite çözümleri, endüstriyel teknoloji, tüketim malları ile enerji ve bina teknolojisi dahil olmak üzere farklı alanlara ayrılıyor. Mobilite çözümleri, 2022'de yüzde 17 ile en güçlü büyümeyi kaydetti.

Avrupa, 2022'de 44,8 milyar euroluk satışla Bosch için en büyük pazar olurken, onu 27,5 milyar euroluk satışla Asya Pasifik izledi.

2023, olası bir ekonomik yavaşlamayla şimdiye kadar zorlu bir yıl gibi görünse de Bosch, pandemi azalırken Çin'de bir toparlanma bekliyor.

Şirket kısa bir süre önce, elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında mobilite çözümleri ve ürünleri yaratmak için Çin'in Suzhou kentindeki bir mühendislik ve imalat merkezine önümüzdeki on yılda yaklaşık 950 milyon euro yatırım yapacağını duyurmuştu.