Üye Girişi
Haberler

Boşanmış Ailenin Çocuğuna Okulda Tabancayla İhanet

Boşanmış Ailenin Çocuğuna Okulda Tabancayla İhanet
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulda arkadaşının tabancayla öldürdüğü Mehmet Eren Parlak'ın anne ve babası boşandı, acılı amcası ise çocukların güvende olması için çağrıda bulundu. Cenazesi yarın defnedilecek.

ANNE VE BABASI BOŞANMIŞ

Okulda arkadaşının tabancayla vurarak öldürdüğü Mehmet Eren Parlak'ın anne ve babası boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi.

Acı haberi alıp hastane önüne gelen amcası Yusuf Parlak, şüphelinin gereken cezayı almasını istedi. Parlak, "Okullardaki çocuklarımızın güvenliğini daha iyi sağlayalım, daha iyi hale getirelim. Bizim çocuklarımız niye okullarda katlediliyor. Okulun müdürü, öğretmeni, güvenliği nerede? Acımdan dolayı çok üzgünüm. Bu cinayetin, cezası en adil bir şekilde verilsin" dedi.

Mehmet Eren Parlak'ın cenazesinin yarın Konya'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.