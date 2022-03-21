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Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

Adana'da bir koca şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen karısını kızının yanında sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da bir koca şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen karısını kızının yanında sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde Fadime Koca (45), kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca'dan (48) boşanmak için başvuru yaptı. 1'i erkek 3 çocuk annesi kadın bu sırada evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı.

Kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi de herkesten gizledi. Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı Nilüfer Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası yolunu kesti. Fahri Koca bir süre konuştuğu işenin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada kadını uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca'nın ağıtları yürek yaktı. Genç kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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