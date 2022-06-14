Boşanmak isteyen eşine kızıp, evi ile kamyonetini yaktı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde boşanma kararından dönmeyen eşine sinirlenen uyuşturucu bağımlısı Kasım B. (38), evi ile kamyonetini yaktı. Kasım B. gözaltına alınırken, evinin yandığını gören Ayşegül B. (36), "Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan cam işleme ustası Kasım B., iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başlayınca birlikte çalıştığı 14 yıllık eşi Ayşegül B. ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Kasım B., uyuşturucunun etkisiyle kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ayşegül B.'yi darbedip, ölümle tehdit etti. Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine dayanamayan Ayşegül B., çocukları S.B. (13), H.B. (8) ile A.B.'yi (6) de alarak ailesinin evine taşındı. Kasım B., kendisine 3 ay önce boşanma davası açan Ayşegül B.'yi eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

Hayalleri olduğunu ve kendisini çocuklarına adamak istediğini belirten Ayşegül B., "Çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanıp, beni dövüyordu. Her şeye şahit oldular. Çocuklarım için katlanıyordum ama onlar da istemeyince boşanmaya karar verdim. Evimin yandığını görünce dizlerimin bağı çözüldü. Sanki bu evden, benim cenazem çıktı. Evi ve kamyonetimizi yakacağını söylüyordu. Bu dediklerini yaptı. Şimdi sıra bana geldi. Beni öldüreceğini de söylüyordu. Boşansam bile can güvenliğim yok. Tutuklanması için beni öldürmesi mi gerekiyor? Burası benim geçim kaynağımdı. İş yerinde cam işi yapıyorduk. Her zaman yanında oldum, yardım ettim. Benden ne istedi? Çocuklarına, bana ve emeklerime acımadı" diye konuştu.