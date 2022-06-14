Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi

Olay Maltepe'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre eşi Serdar H.'den (42) şiddet gören 2 çocuk annesi S.H. (38) boşanma davası açarak 18 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. S.H. taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte evin bulunduğu binanın önüne geldi.

"18 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

"BELKİ DE BENİM ÖLÜM HABERİMİ YAPIYOR OLACAKTINIZ"

"UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE SALDIRIYA GEÇİYOR"

Eşi Serdar H.'nin müşterek çocuklarının eline levye vererek suç işlemeye azmettirdiğini öne süren S.H., şöyle devam etti: "Polis ifade aldıktan sonra bırakılıyorlar. Sonra evimin önünde bıraktıkları ayakkabılarını topluyorlar. Bu nasıl bir adalet, böyle insanlar nasıl dışarıda dolaşıyor? Bir kadın cinayeti daha mı işlenmeli? Yardım istiyorum, benim gidecek hiçbir yerim yok. Ailemin yanına gitsem onlara da zarar vermekle tehdit ediyorlar. Eşimin 4 aylık uzaklaştırması vardı, bittiği günün ertesi gününde eşim saldırıya geçti tekrar. 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdım, bittikten bir gün sonra saldırıya geçiyor."

Demirören Haber Ajansı / Güncel