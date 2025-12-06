Gelinini yaralayıp, onun kız kardeşini öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

Haberler

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi yaralayan, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Yaşar Ereli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i öldüren Yaşar Ereli, adliyeye sevk edildi.

Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kız kardeşi Nilgün Geçer ile dün öğle saatlerinde avukatlık ofisinde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş edip kaçtı. Yaralanan 2 kardeşten Nilgün Geçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Eser Ereli'nin tedavisi sürüyor.

Yaşar Ereli, dün akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ereli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
