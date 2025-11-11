Haberler

Boşanma Sürecindeki Adam Eşine Cinsel Saldırıdan Tutuklandı

Boşanma Sürecindeki Adam Eşine Cinsel Saldırıdan Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta boşanma aşamasındaki Celal M., eşi S.M.'yi darbedip cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. S.M., jandarmaya yaptığı şikayette, eşinin ona sürekli şiddet uyguladığını ve olay günü zorla ilişkiye girmeye çalıştığını ifade etti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Celal M. (56) boşanma aşamasında olduğu eşi S.M.'yi (35) darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Manavgat'ta yaşayan S.M. jandarmaya giderek, boşanma aşamasında olduğu eşi Celal M.'nin 5 Kasım günü yaşadığı eve gelerek kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, ardından darbedip cinsel saldırıda bulunduğu belirterek şikayetçi oldu. Geçen yıl şubatta Celal M. ile evlendiklerini ve 6 aylık bir kızı olduğunu belirten S.M., çocuğu dünyaya geldikten sonra eşinin kendisini defalarca darbettiğini, olay günü de eşinin kendisinde kaldığını ve ilişkiye zorladığını, kabul etmeyince de şiddet uyguladığını öne sürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Celal M. ise suçlamaları reddetti. Sadece eşini, kolunu sıktığı için bir kez iteklediğini öne süren Celal M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.