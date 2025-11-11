Boşanma Sürecindeki Adam Eşine Cinsel Saldırıdan Tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Celal M. (56) boşanma aşamasında olduğu eşi S.M.'yi (35) darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Manavgat'ta yaşayan S.M. jandarmaya giderek, boşanma aşamasında olduğu eşi Celal M.'nin 5 Kasım günü yaşadığı eve gelerek kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, ardından darbedip cinsel saldırıda bulunduğu belirterek şikayetçi oldu. Geçen yıl şubatta Celal M. ile evlendiklerini ve 6 aylık bir kızı olduğunu belirten S.M., çocuğu dünyaya geldikten sonra eşinin kendisini defalarca darbettiğini, olay günü de eşinin kendisinde kaldığını ve ilişkiye zorladığını, kabul etmeyince de şiddet uyguladığını öne sürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Celal M. ise suçlamaları reddetti. Sadece eşini, kolunu sıktığı için bir kez iteklediğini öne süren Celal M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.