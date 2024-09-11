Üye Girişi
Haberler

Boşanma Davası Sonrası Eski Damat Tarafından Darbedilen Baba, Eski Damadı Tarafından Vuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir boşanma davası sonrası kızının eski damadı tarafından darbedilen bir baba, eski damadını bacaklarından vurdu. Olayın ardından baba, ev hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun (35) eski damadı İlyas U. (42) tarafından adliyenin otoparkında darbedildiğini gören Salim B. (59), tabanca ile önce havaya ateş açtı. Daha sonra eski damadını bacaklarından vuran Salim B. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan İlyas U., ifadesinde, "Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi. Polise teslim olup, "Kızıma şiddet uyguluyordu, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti" diyen Salim B.'ye ev hapis cezası verildi.

Olay, 17 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde yeni adliye sarayının otoparkında meydana geldi. Kızı Ayşe U.'nun aile mahkemesinde görülen boşanma davasına katılan Salim B., duruşma sonrası otomobilini almak için gittiği otoparkta, kızının damadı İlyas U. tarafından aracın içinde darbedildiğini gördü. İddiaya göre önce havaya 2 el, ardından otomobile 3 el ateş açan Salim B., elindeki tabancayı damadına doğrultup, 2 el daha ateş ederek bacaklarından vurdu. İlyas U. kanlar içinde yere yığılırken, Salim B. kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İlyas U., polise verdiği ifadede, "Hakim bizi boşadı, arabama bindim. Eski kayınpederim araçtan inip, bana doğru koşarak sıkmaya başladı. Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

'YUMRUK ATTI, BABAM BİR ANDA ESKİ EŞİME ATEŞ ETTİ'

Babasının kendisini darbettiği gerekçesiyle boşandığı eşine ateş açtığını belirten Ayşe U. ise emniyetteki ifadesinde, şunları söyledi:

"Babamla mahkemeye geldik. Davamız bitti, boşandık. Eski eşimle ana kapıdan çıktık. Benimle konuşmak istediğini söyledi. 'Baban seni dolduruyor, bu yüzden boşandık' diyerek çakıyı belime doğrulttu. Beni arabaya bindirmek için tehdit etti, yumruk attı. 'Seni öldürürüm' dedi, boğazımı sıktı, arabaya bindik. Beni darbederken, yüzüme yumruk attığı sırada, babam bu durumu gördü. Babam bir anda eski eşime ateş etti. 7 el silah sesi duydum."

'KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM'

Olay sonrası kaçıp, ofisine gittiği avukatı Sedat Gülen ile birlikte polise gidip teslim olan Salim B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Salim B., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, "Kızım boşandıktan sonra eski damadım arabada kızıma şiddet uyguluyordu. Aracın yanına gittim, silahım vardı, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti. Olaydan sonra tabancayı suya fırlattım" dedi.

'KENDİ İSTEĞİ İLE EYLEMİNE SON VERMİŞTİR'

Salim B.'nin avukatı Sedat Gülen ise savunmasında, İlyas U.'nun 12 yıllık evliliği boyunca, uyuşturucu madde etkisiyle çok kez aile fertlerine saldırdığını öne sürdü. Müvekkilinin kızını darbedilirken gördüğü için ağır tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini ve öldürme amacı olmadığını belirten Gülen, "Evlat olduğu zaman insanın gözü dönebiliyor, mantıklı düşünemiyor bazen. O anki sinir ve duygu karışımı ile istemediği hareketler edebiliyor. Müvekkilim, damadın saldırılarına maruz kalmış bir insandır. Kendi kızına yapılan saldırı neticesinde hareket etmiştir. Dosyanın öldürmeye teşebbüs olmayacağı kanaatindeyiz. Öldürme gerektirecek bir durum yok. Müvekkil, öldürme şansına sahipken dahi yapmamıştır. Müvekkil, yere doğru ateş ederken mağdur yaralanmıştır. Müvekkilim kendi isteği ile eylemine son vermiştir. Bu da öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterir. İstese mağduru kafasından dahi vurabilirdi. Müvekkilim kader kurbanıdır. Evladına uygulanan şiddet neticesinde hareket etmiştir. Bizzat kendimiz teslim olduk. Tutuklama bu aşamada ağır bir tedbir olacaktır" dedi.

ADLİ TIP RAPORU GEREKÇE

Mahkeme, Salim B.'ye ev hapis cezası verdi. Mahkeme, Salim B.'nin tutuklanmamasına gerekçe olarak kızının darbedildiğine dair adli tıp raporunu ve yargılamanın ilerleyen aşamasında uygulanabilecek 'haksız tahrik hükümleri'ni gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Olaylar Adliye Güncel Hukuk Bursa Baba Suç

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title