Boşanma Davası Sonrası Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davasının duruşmasının ardından çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bacağından yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Adliyedeki 6. Aile Mahkemesi'nde Sadettin Y. (57) ile Gülten Y. (30) arasında görülen boşanma davasının duruşmasının ardından çiftin arasında adliye önünde tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Sadettin Y'nin kardeşi Mehmet Y, Gülten Y'nin arkadaşı Ufuk Ü'yü bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.