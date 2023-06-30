Boşanma Davası Açan Kadın, Eski Eşi Tarafından Bıçaklanarak Yaralandı

Kökez Mahallesi'nde oturan Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen'den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır Serpil Özen ile ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulunan Muammer Özen, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran'da Muammer Özen, Serpil Özen'in oturduğu apartmana gidip evin elektrik ve suyunu kapattıktan sonra binada bekledi. Serpil Özen, 16 yaşındaki oğlu ile su vanası ve elektrik saatini kontrol için apartmanın bodrum katına indi.

Boşanma nedenlerinin şiddet olduğunu söyleyen Akman, ablasının sürekli demir sopa ile dayak yediğini belirtti. Akman, "Ablam yılın 6 ayı yüzü, gözü morluklar içinde geziyordu. Son zamanlarda eniştem, ablam için 'bunu öldüreceğim' diyordu. Bu kadar canileşeceğini beklemiyorduk" diye konuştu.