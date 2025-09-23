Haberler

Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşinin Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki bir koca, eşinin evinde bulunan bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.Ö, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi H.Ö'nün Feridun Çelik Mahallesi 1705. Sokak'taki evine geldi. Bu sırada içeride başka birinin bulunduğunu öğrenen zanlı, E.L.'yi bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden E.L.'nin cenazesi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
