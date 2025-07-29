Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Karamus, maktul Gözde Karamus'un babası Yüksel ve annesi Gülhan Madi ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı müşteki ve sanık avukatlarına söz verildi.

Sanık Serdar Karamus, karısının sözlerini kaldıramadığı için ateş ettiğini öne sürerek, "Sonra kendime ateş ettim, pişmanım." dedi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada indirim uygulanmadı. Ayrıca sanığa, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, sanığa verilen cezanın emsal olmasını istedi.

Anne Gülhan Madi ise "Başka Gözdeler ölmesin" dedi.

Olay

Serdar Karamus, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u silahla ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.