Boşanma aşamasındaki kadının öldürülmesiyle ilgili 12 polis hakkında iddianame hazırlandı

Bornova'da boşanma aşamasındaki Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürülmesiyle ilgili 12 polis hakkında 'ihmalleri bulunduğu' gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Yeğin'in verilen tedbir kararında birden çok ihlali olmasına rağmen şüpheli olan polis memurlarının görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterdiklerine yer verildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) ölümüyle ilgili 12 polis hakkında 'ihmalleri bulunduğu' gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaffar Yeğin'in verilen tedbir kararında birden çok ihlali olmasına rağmen şüpheli olan polis memurlarının görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterdiklerine yer verildi.

Bornova'da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.