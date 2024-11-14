Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokakta Silahlı Saldırı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Olay, Nurlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, eşi ise polis tarafından yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta kız kardeşi ve bebeğiyle yolda yürüyen Belgin B'ye (33), eşi Furkan B. (40) ateş açıp kaçtı.
Açılan ateş sonucu bebek yara almazken, Belgin B. baldırından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B'nin tedavisinin sürdüğü, eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Olayın ardından Furkan B, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.