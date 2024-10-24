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Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla bacaklarından vurulan Kader D., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KIRIKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Burak D.'nin (27) tabancayla bacaklarından vurduğu Kader D. (22), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kader D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Burak D., üzerindeki tabancayla eşi Kader D.'ye ateş etti. Kader D., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kader D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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