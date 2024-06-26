Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın ile bindiği taksinin sürücüsü yaralandı.

Meltem E, Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaştı.

K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin içinde bulunduğu taksiye ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Kadının bindiği taksi şoförü ise aracı ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförünü çevredeki hastanelere sevk etti. Meltem E, ambulansa bindiği sırada "Boşanmaya çalıştığım kocam yaptı." diye bağırdı.

Polis, K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.