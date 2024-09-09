Boşanma aşamasındaki kadına silah çeken şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN'da eşyalarını almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ç.'ye (22) silah çektiği öne sürülen M.C.Ç. (25), genç kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mihrican Hatun Sokak'ta meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında eşyalarını almak için eve gelen M.C.Ç. ile boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.C.Ç., iddiaya göre belindeki tabancayı çıkartıp, doldur-boşalt yaptı. Bu sırada Ö.Ç., telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) ihbarda bulundu. Eve gelen polis, şüpheliyi elindeki silahla yakalayıp, gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.