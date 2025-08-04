Boşanma Aşamasındaki Kadın, Yangınla Ölü Bulundu

Karabük'te yangın çıkan evde boşanma aşamasındaki kocasıyla ölü bulunan kadın Eflani ilçesinde defnedildi.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde dün eşi Mehmet Derya ile cesedi bulunan Semra Derya'nın cenazesi yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Eflani Merkez Çarşı Camisi'nde öğle vakti Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın kıldırdığı namazın ardından kadının cenazesi, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Semra Derya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Derya'nın cenazesi ise ikindi vakti Eflani Merkez Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Koltucak köyünde toprağa verilecek.

Olay

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle dün yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Apartman dairesinin kapısını kırılarak içeri giren ekipler, Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya'yı (42) hareketsiz bulmuş, sağlık ekipleri karı kocanın öldüğünü belirlemişti.

Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı, 15 suç kaydı bulunduğu ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmiş, Semra Derya'nın Karabük 2. Aile Mahkemesine 7 Ocak'ta boşanma talebiyle başvuruda bulunduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği belirtilmişti.