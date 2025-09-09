Boşanma Aşamasındaki Kadın ve Kayınvalidesi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

EŞİ VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ

Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan'ın (32), tabancayla vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan (26) ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz (62), kurtarılamadı. Anne ile kızın cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu. Muharrem Türkan'ın açtığı ateşte yaralanan baldızı Ayşegül Çankaya (31) ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu bacanağı Ramazan Çankaya'nın (34) tedavileri ise sürüyor. Ayşegül Çankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muharrem Türkan'ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.