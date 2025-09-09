Haberler

Boşanma Aşamasındaki Kadın ve Kayınvalidesi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan, boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i tabancayla vurdu. İki kadın yaşamını yitirirken, yaralanan diğer aile üyeleri hastanede tedavi görüyor.

EŞİ VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ

Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan'ın (32), tabancayla vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan (26) ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz (62), kurtarılamadı. Anne ile kızın cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu. Muharrem Türkan'ın açtığı ateşte yaralanan baldızı Ayşegül Çankaya (31) ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu bacanağı Ramazan Çankaya'nın (34) tedavileri ise sürüyor. Ayşegül Çankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muharrem Türkan'ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
