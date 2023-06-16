Boşanma aşamasındaki kadın ve babası adliye çıkışı takip edilerek öldürüldü

Gaziantep'te Mertcan Köse isimli şahsın, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Köse ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın aracını takip ettiği ve sonrasında silahlı saldırı düzenleyerek öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Boşanma aşamasındaki kadın ve babası adliye çıkışı takip edilerek öldürülmüş

GAZİANTEP Gaziantep'te Mertcan Köse isimli şahsın, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Köse ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın aracını takip ettiği ve sonrasında silahlı saldırı düzenleyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Köse ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşi Bilge ve kayınbabası Ertuğrul Kaya'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.