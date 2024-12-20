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Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Vuruldu

Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Vuruldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 37 yaşındaki Mehtap Y. hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları ve yerel yöneticilerin katılımıyla defnedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan ve bugün hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehtap Y. (37), 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehtap Y'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından alınarak Turgutlu İlçe Kabristanlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından kabristanlığa defnedildi.

Cenaze törenine Mehtap Y'nin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Müftüsü Ömer Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve vatandaşlar katıldı.

3 Aralık'ta bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Y'nin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya giden M.Y. (42), konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı Mehtap Y'ye tabancayla ateş etmişti.

Ağır yaralanan Mehtap Y. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan M.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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