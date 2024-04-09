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Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Yaralandıktan Sonra Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasında eşi tarafından silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşi İsmail Y. (70) tarafından sokakta tabancayla göğsünden ve başında vurularak ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Yıldız Y, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta 7 Nisan'da, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaralamıştı.

Kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirlemiş, yaralı karı koca faklı hastanelere kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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