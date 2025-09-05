Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Müesser Ünal için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ünal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları katıldı.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunun ertesi günü müvekkilimizi katletti"

Müesser Ünal'ın avukatı Sevil Güçük Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal'ın iki yıldır H.Ü'den boşanmaya çalıştığını ancak sürecin mal paylaşımı yüzünden çekişmeli ilerlediğini söyledi.

Önceki haftalarda H.Ü. için uzaklaştırma kararı verildiğini kaydeden Yalçın, "Ancak uzaklaştırma kararı devam ederken iki gün önce sanığın kendisini takip ettiğini fark ettik. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunun ertesi günü işten çıktığı saatte, kendi evinin kapısının önünde, içeride kız çocuğu annesini beklerken, pompalı tüfekle iki el sıkmak suretiyle maalesef müvekkilimizi katletti." ifadelerini kullandı.

Olay

Dün akşam Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü'nün silahla ateş ettiği eşi Müesser Ünal hayatını kaybetmiş, şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı.