Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

ANKARA'da, evinde boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Ü. (53) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Müeeser Becerir Ü. (42) son yolculuğuna uğurlandı. Müeeser Becerir Ü.'nün annesi Semra Becerir, "Kızımın kilolu oluşuyla sürekli dalga geçerdi. Kızım da kilo vermeye başladı. Bu kez de 'Beni aldattığın için kilo veriyorsun' diye iftira attı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Koruyamadılar onu" dedi.

Hüseyin Ü., dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde oturan 2 çocuğunun annesi, boşanma aşamasındaki eşi Müesser Becerir Ü.'ye, işten eve döndüğü sırada tabanca ile ateş etti. Müesser Becerir Ü. hayatını kaybederken, Hüseyin Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Müesser Becerir Ü.'nün cenazesi Çimşit Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Cenazeye, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Müesser Becerir Ü.'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'KORKAK KADIN OLMAYACAĞIM DEDİ'

Anne Semra Becerir, kızının bir süredir eşinden boşanmak istediğini ve bu süreçte uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek, "Kızım bir türlü kocasının elinden kurtulamadı. Kocası çok cimriydi. Evine hiç destek olmazdı. Evlerine ben yiyecek götürürdüm. Kocasının 4 evi olmasına rağmen, kızım geçinmek için bizden gizli temizliğe gidermiş. Biz ilk başta boşanmasına karşı çıkmıştık; ama keşke karışmasaydık. Kocası kendi oğlunu annesine karşı kışkırtmış. Torunum, annesini dövmeye kalkıştı. Bizi tehdit etti. Damadımız ve torunumuz hakkında uzaklaştırma vardı. Baba bu kez de kızıyla konuşmuş. Eve kim gelirse bilgi vermesini istemiş. Kızım korktuğunu söylüyordu. Ben de yanıma gelmesini söyledim. Bir hafta yanımızda kaldı. Kaldığı eve dönmemesini istedim, uyarılarda bulundum. 'Ben korkak bir kadın olmayacağım' dedi ve gitti" diye konuştu.

'SÜREKLİ DALGA GEÇERDİ'

Semra Becerir, olaydan bir gün önce eşinin aracını evinin önünde görünce suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek, "Sonra da bu olay oldu. Kızım eve girmeye çalışırken vurulmuş. Bu adam içeriden çıkmasın, ömür boyu hapiste kalsın. Kadın cinayetlerinden bıktık artık. Biz de artık yaşamak istemiyoruz. Bitik haldeyiz. Kocası, kızımın kilolu oluşuyla sürekli dalga geçerdi. Aşağılardı. Kızım da kilo vermeye başladı. Bu kez de 'Beni aldattığın için kilo veriyorsun' diye iftira attı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Koruyamadılar onu. Saldırgan kızımın yatak odasına girmiş. İç çamaşırlarını aramış. İftira atmaya çalışmış kızıma" dedi.

Baba Necati Becerir ise "Hayatta en zor yetişen şey insandır. Kızım gitti artık yok" dedi.

'PUSU KURMUŞ'

Müesser Becerir Ü.'nün kuzeni Gamze Toker, "2,5 yıldır ayrı yaşıyorlardı. Saldırganın uzaklaştırma kararı vardı. Bu kaçıncısıydı bilmiyoruz. Olaydan bir gün önce yine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Kimse kurtaramadı kuzenimi. Kocası sürekli tehditler savuruyordu. Öldüreceğini söylüyordu. Ben çok korkuyordum başına bir şey gelecek diye. Sürekli telefonda konuşuyorduk. Neler yaptığını soruyordum. Saldırgan bir gün önce evin önüne gelmiş. Aldatma gibi bir durum asla yoktu. Saldırgan takıntılı ve hasta birisiydi. Bir gün önceden planını yapmış zaten. Pusu kurmuş. Kuzenim, kocası cimri olduğunu için boşanmak istiyordu. Geçimini sağlamak için garsonluk yapıyordu. Kocası maddi olarak hiç destek olmuyordu. Geçinmek için çift iş yapıyordu kuzenim. Saldırganın en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,