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Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 çocuk annesi Mine Nur Ala'nın cenazesi toprağa verildi. Cinayetin ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Mine Nur Ala'nın bugün işe başlamayı planladığı ve 5 Şubat'ta boşanma davasının olduğu belirtildi.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ala (37) tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 çocuk annesi Mine Nur Ala'nın (25) cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çankaya ilçesinde taksici Emrah Ala, dün öğle saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala ile konuşmak için bir araya geldi. Taksi ile İmrahor Caddesi'ne gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Emrah Ala, daha sonra aracın içinde eşinin boğazını keserek öldürdü. Emrah Ala, polis ekiplerince gözaltına alındı. Mine Nur Ala'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenazeye, Ala'nın ailesi ve yakınları katıldı. Mine Nur Ala'nın tabutunun üzerine kırmızı eşarp örtüldü. Ala'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI

Öte yandan Mine Nur Ala'nın bugün Ankara'da özel bir hastanede işe başlamayı planladığı, 5 Şubat'ta boşanma davasının olduğu belirtildi. Mine Nur Ala'nın 1'i otizimli 2 çocuğu olduğu da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Ankara Aile İçi Şiddet Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

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