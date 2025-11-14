Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

KAYSERİ'de Rahman A., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Rabia A.'yı, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen Rabia A. ile eşi Rahman A. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman A., cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman A. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Rahman A.'yı emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,