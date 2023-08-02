Boşanma Aşamasındaki Kadın Eş Tarafından Öldürüldü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Akdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Ataklı'nın cenazesi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Sarıtepe mezarlığına defnedildi.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Akdere Köyü yakınlarında Topaç mevkiinde meydana gelmişti. Yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından ve göğsünden vurulan Gülten Ataklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan ve Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan polis memuru koca Mürsel Ataklı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülten Ataklı Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğle namazını müteakip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığına defnedildi. Sevdikleri cenaze töreninde gözyaşı döktü, dua etti.