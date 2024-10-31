Boşanma Aşamasındaki Kadın Darbedilerek Öldürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde ikamet eden T.Y. (44), polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Y'yi (50) öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Eve giden sağlık ve polis ekipleri, kadının yatak odasında darbedilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Yasemin Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çiftin yaklaşık 1 yıldır evli olduğu öğrenildi.