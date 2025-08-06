Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

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Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Saliha Akkaş, hastanede iki günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Salih Akkaş'ın intihar ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Saliha Akkaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ağustos günü akşam saatlerinde, Çankaya'da Salih Akkaş ile boşanma aşamasında olduğu eşi TBMM personeli Saliha Akkaş arasında tartışma çıktı.

Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini bıçakladıktan sonra intihar etti.

Ağır yaralanan ve Güven Hastanesinde tedavi altına alınan Saliha Akkaş, iki günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Öte yandan, Salih Akkaş hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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