Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Saliha Akkaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ağustos günü akşam saatlerinde, Çankaya'da Salih Akkaş ile boşanma aşamasında olduğu eşi TBMM personeli Saliha Akkaş arasında tartışma çıktı.

Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini bıçakladıktan sonra intihar etti.

Ağır yaralanan ve Güven Hastanesinde tedavi altına alınan Saliha Akkaş, iki günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Öte yandan, Salih Akkaş hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.