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Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü
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Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen Ebru Küçüktaşdemir, cenaze namazının ardından defnedildi. Abdullah Küçüktaşdemir ise tutuklandı.

Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldüren kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Ebru Küçüktaşdemir'i (45) dün, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Çeşitli suçlardan poliste 7 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği Ebru Küçüktaşdemir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan Ebru Küçüktaşdemir'in naaşı, Beyşehir ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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