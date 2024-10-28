Boşanma Aşamasındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 32 yaşındaki Sevgi Gezer hayatını kaybetti. Olay sonrası koca gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki otogarda E.G, boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Gezer'e (32) av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde 3 çocuk annesinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gezer'in cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri E.G'yi gözaltına aldı.
Kırıkhan 3-sayfa Güncel Yaşam hatay Suç
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