Boşanma aşamasındaki eşten 'elektronik kelepçemin süresi uzatılsın' talebi

Ankara'da boşanma aşamasındaki eş, birçok kez hakkında suç duyurusu dilekçesi veren "eşinin şikayetlerinin önüne geçmek" için aile mahkemesinden üzerinde taşıdığı elektronik kelepçenin süresinin uzatılması talebinde bulundu.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eş, birçok kez hakkında suç duyurusu dilekçesi veren "eşinin şikayetlerinin önüne geçmek" için aile mahkemesinden üzerinde taşıdığı elektronik kelepçenin süresinin uzatılması talebinde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden İ.Y. ve M.Y. geçimsizlik nedeniyle birbirlerine karşılıklı boşanma davaları açtı. Çiftin boşanmasına ilişkin süreç devam ederken M.Y, kocası hakkında farklı tarihlerde 7 defa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "hakaret", "tehdit", "basit yaralama" ve "tedbir kararına aykırılık" gibi suçlardan şikayetçi oldu.

Savcılık şikayetlerin beşiyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, iki şikayet üzerine dava açtı.

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama aşamasında M.Y, mahkemeye "eşinin kendisini darbetmediğine, kızgın olduğu için şikayette bulunduğuna" ilişkin dilekçe sundu. Mahkeme de sanık koca İ.Y. hakkında beraat kararı verdi.

M.Y, Ağustos 2022'de de polisi arayarak, "İ.Y. tarafından şiddete uğradığını" ihbar etti. Eve gelen polislere ise "ayakkabılıkta eşine ait ruhsatsız tabanca bulduğunu" söyledi. Buna ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda savcılık Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde ise hem M.Y. hem de İ.Y. hakkında "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlamasıyla dava açtı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, dava sonucunda mahkeme, toplanan delillere göre ruhsatsız silahın kadına ait olduğunu tespit ederek, M.Y'yi 7 ay 15 gün hapse çarptırdı.

Gerekçeli kararda kadının İ.Y. hakkında pek çok şikayeti bulunduğuna dikkat çekildi ve aralarındaki husumet gözetilerek M.Y'nin beyanlarının dikkate alınmadığı bildirildi.

Çiftin arasındaki boşanma davası sırasında aile mahkemesi, kadının talebi üzerine İ.Y'ye, ikametinin çevresindeki 500 metrelik mesafeyi aşmaması için 6 ay süreyle elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Bu tedbirin süresi bitmek üzereyken sadece M.Y. dışında İ.Y. de avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe vererek "elektronik kelepçe tedbirinin devamını" talep etti.

İ.Y'nin avukatı Aykut Özdemir'in verdiği dilekçede "uygulama sayesinde M.Y'nin asılsız ve sonu gelmeyen iftiralarının önüne geçildiği" ifade edildi ve elektronik kelepçe süresinin 6 ay daha uzatılması istendi.

Mahkeme tarafların talebini kabul ederek, İ.Y'ye 6 ay süreyle daha elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.