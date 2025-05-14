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Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kardeşini Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kardeşini Öldürdü
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Hatay'da boşanma aşamasındaki A.S., eşinin iki kardeşinden birini bıçakla öldürüp diğerini yaraladı. Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da boşanma aşamasındaki eşinin 2 kardeşinden birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta A.Y. ve kardeşi M.E.Y, işlettikleri markette çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada zanlının, A.Y. ve M.E.Y'nin eniştesi A.S. olduğu belirlendi.

Karısından boşanma aşamasında olduğu öğrenilen A.S, Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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