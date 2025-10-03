Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kardeşi Eniştesini Vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin erkek kardeşi C.Ö., eniştesi Cüneyt İ.'yi bacağından tabancayla vurdu. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve ifadesinde eniştesini rahatsız ettiği için vurduğunu söyledi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Cüneyt İ.'yi (41) tabancayla bacağından vurup kaçan şüphelinin, boşanma aşamasındaki eşinin erkek kardeşi C.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli C.Ö., eniştesi Cüneyt İ.'yi, ablasını rahatsız ettiği için vurduğunu söyledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Cüneyt İ.'yi sokak ortasında tabancayla bacağından vuran şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Cüneyt İ., kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaya ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin, Cüneyt İ.'nin boşanma aşamasındaki eşinin erkek kardeşi C.Ö. olduğunu belirledi. C.Ö., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli C.Ö.'nün, ifadesinde, eniştesi Cüneyt İ.'nin ablasını rahatsız ettiğini, bu nedenle olay gecesi tartışma çıktığını ve vurduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
