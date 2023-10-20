Boşanma Aşamasındaki Eşinin Akrabalarını Ezerek Öldüren Sanık Hakkında İddianame Kabul Edildi

Boşanma aşamasındaki eşinin 2 akrabasını aracıyla ezerek öldüren sanık, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten adam öldürme" suçundan ise müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ailesiyle çıkan kavga sonucu, eşinin 2 akrabasını aracıyla ezerek öldürdüğü belirtilen İbrahim Ç. hakkındaki soruşturması tamamlandı.

İbrahim Ç. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten adam öldürme" suçundan ise müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameye göre, sanık İbrahim Ç, 23 Haziran'da, boşanma aşamasında olduğu ve baba evine dönen eşi Çağlar Ç'nin yanına gitti.

Çocuklarını eve bıraktıktan sonra park halindeki aracının içinde beklemeye başlayan sanık, kayınpederi Yaşar Torun'un uyarılarına rağmen evin önünden ayrılmadı. Beklemeye devam eden İbrahim Ç. ile eşinin akrabaları arasında tartışma çıktı.

Kayınpeder Yaşar Torun'un tüfekle havaya ateş etmesi, onun babası Feyzi Torun'un da sopayla aracına vurması üzerine sanık, kalabalığın üzerine aracını sürdü ve eşinin dedesi Feyzi Torun ile kavgayı ayırmak isteyen Mahi Aydos'un üzerinden araçla geçti. Feyzi Torun ve Mahi Aydos, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İbrahim Ç, "Olay yerinden kaçarken önümü göremedim. Kayınpederim Yaşar Torun, ateş etmeye devam ettiği için geriye dönüp kontrol edemedim. Olay yerinden kaçarken bir şeyin üstünden geçtiğimi hissettim. Olay yerinden uzaklaşınca eşimi aradım bu şekilde olayı öğrendim." şeklinde savunma yaptı.

Yaşar Torun ise iddianamedeki ifadesinde, "Kızım, eşi ile anlaşmazlık yaşıyordu. Bu nedenle damadım hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İbrahim, çocukları bıraktıktan sonra kızım Çağlar'ı arayarak, '10 tane hap içtim oraya geliyorum' dedi. Kızım problem çıkmasın diye aşağıda konuşuyorlardı. Kızım eve döndüğünde İbrahim hala kapının önündeydi. Babam ve yengem hayatını kaybetti, şikayetçiyim." dedi.

İddianamede, sanık İbrahim Ç. hakkında, Feyzi Torun'a yönelik eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mahi Aydos'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.