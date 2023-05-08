Boşanma aşamasındaki eşini zorla bindirdiği araçta darbeden kişi gözaltına alındı

İstanbul Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini zorla bindirdiği otomobilde darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstasyon Mahallesi'nde Z.K.C. adlı kadının, boşanma aşamasında olduğu S.C. tarafından alıkonulduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede S.C'nin barışmak istediği Z.K.C'yi zorla bir otomobile bindirip darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi.

Bir süre seyir halinde ilerleyen aracın durması üzerine Z.K.C'nin otomobilden inerek kaçtığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin "kullanmak için uyuşturucu satın almak", "evden hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma"dan 19 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı.