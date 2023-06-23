Adana'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan şahıs ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı ardından kendini vurdu

ADANA - Adana'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan şahıs ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arslan (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi. Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Erhan Arslan, eşini başından vurdu. Daha sonra kendi başına dayadığı aynı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erhan Arslan'ın öldüğünü belirlendi. Durumu ağır olan Nuriye Arslan ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erhan Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Nuriye Arslan'ın ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.