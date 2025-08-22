Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S'yi çalıştığı hastanede silahla yaralayan E.S. tutuklandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S'yi (29) çalıştığı hastanede silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.S. tutuklandı.

Ağır yaralanan Y.G.S'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Olay

İddiaya göre, E.S. (32) boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S'nin (29) çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesine gelmişti.

E.S, eşinin çalıştığı ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde konuştukları sırada kadına silahla ateş etmişti.

Y.G.S. yaralanmış, E.S. ise hastane polisi ve güvenlik görevlilerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
