Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup, cesedini aracına koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, kontrol noktasından görevli polislerin "dur" ihtarına uymayıp, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilen araçta eşi Ayşe Ç'nin cesedinin bulunması üzerine gözaltına alınan Engin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin araştırması sonucu, öldürülmeden önce Çağlayan'daki adliyede boşanma dilekçesi veren Ayşe Ç'nin eşini telefonla arayarak, kendisinin de bunun için imza vermesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine gelen şüphelinin adliyedeki işlemlerden sonra eşini Alibeyköy'de otogara bırakmak için aracına aldığı, burada yaşanan tartışmanın ardından Ayşe Ç'yi silahla vurarak, öldürdüğü belirlendi.

Olay

Dün, polis ekipleri ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durdurulmuştu.

Otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüpheli Engin Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.